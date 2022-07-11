Лос-Анджелес, США, 11 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Пользователи Сети ищут «подсказки», подтверждающие, что телезвезда Ким Кардашьян воссоединилась с бывшим мужем, рэпером Канье Уэстом (Йе). Об этом 11 июля пишет The Sun.

Цитата из видеоинтервью для Voque Канье Уэст и Ким Кардашьян

Как отмечает издание, часть поклонников Кардашьян уверена, что она рассталась с комиком Питом Дэвидсоном. Фанаты телезвезды подчёркивают, что Дэвидсон уже несколько недель снимается в фильме Wizards и живёт в Австралии — Кардашьян же остаётся в США. Пользователи также заметили, что артистка недавно появилась на публике в кепке, принадлежащей её бывшему супругу.

ИА REGNUM напоминает, что в марте суд признал Ким Кардашьян незамужней, а Канье Уэста — неженатым. Однако официально пара ещё не разведена из-за ряда нерешённых имущественных вопросов.