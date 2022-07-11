Сочи, Краснодарский край, , 11:00 — REGNUM Подвалы 17 многоквартирных домов затоплены в Дагомысе после сильных ливней и резкого увеличений уровня воды рек. Об этом сообщил в соцсетях глава администрации города-курорта Сочи Алексей Копайгородский 11 июля.

Ливень chiz50

Резкое увеличение уровня воды в реках Дагомыса произошло из-за дождей в ночь на 11 июля. Обошлось без пострадавших.

«Уже завершился подворовой обход на улицах Армавирской, Батумском шоссе, Балтийской и Гайдара. В 17 многоквартирных домах подтоплены подвальные помещения, техника уже на месте, идёт откачка воды. Как мне докладывают, частный сектор почти не пострадал, вода зашла на приусадебные участки», — написал глава курорта.

Также ведётся расчистка территории курорта от веток.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 июля в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Прогнозируются сильные ливни, шторм на море составляет четыре балла. Пляжи города для посещения закрыты.