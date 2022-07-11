Мурманск, , 11:00 — REGNUM В Мурманской области ликвидировали 26 лесных пожаров на площади 170 га. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Лесной пожар U.S. Department of Agriculture

По словам главы региона, за последнюю неделю в лесах области произошло семь возгораний.

«Сохраняется высокая пожарная опасность! При этом пожаров почти в 2 раза меньше, чем в прошлом году, а охваченная ими площадь — в 9 раз меньше», — написал Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в России действует 98 лесных пожаров, больше всего — в Якутии.