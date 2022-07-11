Иркутск, 11 июля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Иркутской области намерены строить самый большой в Сибири лесопитомник, сообщает 11 июля телеграм-канал правительства региона. Соглашение о реализации инвестиционного проекта компании из Удмуртии подписано на Петербургском Международном экономическом форуме.

Правительство Иркутской области Лесной питомник

Сопровождать строительство будут министерство лесного комплекса региона и Корпорация развития Иркутской области. Она подберет земельный участок под теплицы для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, будет помогать в подключении к инженерным сетям, в прохождении экологической экспертизы.

Планируемая мощность будущего лесопитомника — 35 млн сеянцев хвойных древесных пород для лесовосстановления.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутской области в 2022 году благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» и нацпроекту «Экология» запланировано осуществить лесовосстановление и лесоразведение на площади 134,5 тыс. га.

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