Оренбург, , 10:59 — REGNUM В Оренбургской области около 30% объектов ЖКХ и социальной сферы уже готовы к предстоящему отопительному сезону, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отопительный сезон Volgadmin.ru

Подготовлено 2,1 тыс. многоквартирных домов (14%), 850 котельных (34%), 83 тепловых пункта (40%), 821 водозабор (57%). Переложено 7 км тепловых (20%) и 53 км водопроводных сетей (42%). К работе в зимних условиях полностью готовы 2,3 км канализационных сетей (55%), 21 водозаборная скважина (53%). Подготовка к зиме завершена по 986 объектам социальной сферы (32%).

Предстоит капитально отремонтировать внутридомовые системы отопления в 111 многоквартирных домах и сформировать запас жидкого топлива для котельных и электростанций.

Для обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения на период ликвидации аварийных ситуаций в территориях области подготовлено 219 стационарных и 734 передвижных резервных источников электроснабжения мощностью от 5 до 500 кВт. Еще 30 таких объектов планируют приобрести до конца 2022 года.

Глава минстроя Александр Полухин подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону проходит в штатном режиме. Он обратил особое внимание на наличие задолженности перед поставщиками энергоресрусов. Долги влияют на качество подготовки муниципальных образований к зиме.

На начало июля предприятия ЖКХ задолжали почти 2 млрд руб., в том числе за газ — 1,2 млрд руб., за электроэнергию — 509 млн руб., покупную тепловую энергию – 232 млн руб. Общая сумма задолженности населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги составила 2,4 млрд руб.