София, , 10:59 — REGNUM Действующее министерство образования и науки (МОН) Болгарии объявило о намерении повысить среднюю заработную плату педагогам во всех школах и ПТУ страны. Об этом 11 июля сообщает БТВ.

Учитель у электронной доски (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

Согласно официальной информации, с 1 сентября текущего года зарплата болгарского учителя будет составлять 2032 левов ($1050), а сотрудники непедагогических специальностей, работающие в указанных заведениях, смогут рассчитывать на оплату труда в 1134 левов ($588). Соответствующие средства будут выделяться из государственного бюджета.

Напомним, ранее за увеличение расходов на нужды системы образования высказалось абсолютное большинство представителей Народного собрания (парламента) Болгарии.