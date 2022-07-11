Москва, 11 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) проанализировал, как помогают жителям освобожденных территорий Украины и ЛДНР регионы губернаторов новой волны. Как отмечается в исследовании, ведется активная работа по восстановлению территорий, строительству и ремонту инфраструктуры, включая транспортную. Особое внимание российские регионы уделяют поддержке юных жителей Донбасса: детям, например, предоставляется возможность отправиться на отдых в российские летние оздоровительные лагеря.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

«То, как нужна здесь наша помощь, очень четко понимаешь на месте. Наша задача — помочь жителям Донбасса. Это стойкие и трудолюбивые люди. Братская поддержка позволит не только подтянуть социальную сферу, но и перезапустить экономику. Она здесь сильная», — заявил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в ходе рабочей поездки в Донбасс. Авдеев посетил город Докучаевск, общался с жителями и изучал масштаб разрушений. Он сообщил, что Владимирская область поможет восстановить местную школу, дома и наладить работу коммунальной сферы. В Докучаевск уже доставлены 55 тонн стройматериалов от владимирских предпринимателей. Область также активно содействует Докучаевску в подготовке к новому учебному году. Авдеев сообщил, что детям будут переданы 1500 учебников и книг, а во Владимирскую область уже приехали учителя из ДНР для прохождения курсов повышения квалификации. В ходе поездки врио также посетил Мариуполь, город также получит гуманитарную помощь от Владимирской области.

Тамбовская область, которую возглавляет врио главы администрации Максим Егоров, будет содействовать развитию Новоайдарского района ЛНР в основных сферах жизнедеятельности территории. Тамбовщина активно помогает жителям района с продуктами питания, водой, лекарствами, ветеринарным оборудованием, запчастями для сельхозтехники и другими необходимыми товарами. Принято решение, что в конце июля 2022 года в детские лагеря Тамбовской области поедет отдыхать 100 ребят из Новоайдарского района ЛНР. Среди других принятых решений по поддержке Донбасса — о том, что Тамбовский госуниверситет проведет курсы повышения квалификации для педагогов из ДНР. «Тамбовская область всегда готова оказать помощь тем, кто в ней нуждается, и проявить человечность и заботу о ближних», — подчеркнул Егоров.

Жителей Донецкой и Луганской народных республик всестороннее поддерживает Самарская область, которую возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. В городе Снежное ДНР работают самарские специалисты в сфере ЖКХ, медработники, сотрудники строительной сферы. Губернатор сообщил, что в город также направили необходимую технику из Самарской области. Активная поддержка оказывается донбасским детям. В конце июня в Самарскую область приехали 127 детей из Донбасса. Они проведут три недели отдыха в санатории «Колос». Планируется, что вскоре в Самару приедет еще 150 ребят. Они будут приобретать инженерные компетенции на базе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега». Он был основан в августе 2019 года по модели образовательного центра «Сириус».

Специалисты из Нижегородской области на Донбассе восстанавливают дороги, инженерные коммуникации, налаживают работу школ и больниц. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, «нижегородский подрядчик первым открыл расчетный счет на территории ДНР и приступил к ремонту дорог в Харцызске». Никитин также добавил, что область помогает Харцызску в восстановлении и развитии коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Регион также включился в поддержку подрастающего поколения из Донбасса. В школы Харцызска переданы современные компьютеры для учебы, а в библиотеки — уникальные издания Аркадия Гайдара и произведения классической литературы. Губернатор Никитин рассказал, что запланировано взаимодействие Арзамасского педагогического института и выпускников школ Харцызска для дальнейшего обучения детей из ДНР в Самарской области.

«Считаю, что практика поддержки территорий ЛНР и ДНР со стороны российских регионов очень важна, — отметил эксперт ЭИСИ Константин Комков. — Почему? Прежде всего, шефство регионов над районами ЛНР и ДНР важно для моральной поддержки наших земляков, друзей и братьев из республик. Во-вторых, это помогает адаптировать законодательство, нормативные и управленческие компетенции, которые есть на освобожденных территориях, под российскую специфику. В-третьих, на освобожденные территории приезжают специалисты в своих отраслях (например, в ЖКХ): это помогает восполнить кадровый дефицит. В-четвертых, речь идет и про культурный обмен, потому что в составе делегаций регионов есть, например, волонтерские организации. Кроме этого, шефство позволяет оперативно выстраивать коммуникационные цепочки, чтобы решать существующие проблемы освобожденных территорий максимально эффективно в короткие сроки».