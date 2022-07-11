Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Китайские производители начинают ощущать снижение спроса на потребительские товары в развитых странах после сильного постпандемического подъема, сообщает 11 июля CNBC. Спаду способствует рост стоимости жизни в США и Европе, и такая динамика указывает на возможную рецессию, предупреждают аналитики.

Китайский контейнеровоз Hummelhummel

Морские перевозки между Китаем и побережьем США упали, говорит основатель логистической цифровой платформы Shifl Шабси Леви. Он объясняет это падением потребительского спроса в США и говорит, что у многих американских ритейлеров уже переполнены товарные склады.

Морские перевозки неразрывно связаны с розничной торговлей, поскольку на них приходится более половины всего импорта в страну. «Я бы пока не стал называть это снижение спроса рецессией, но, похоже, дальше будет только хуже, — добавил он. — Некоторые клиенты отмечают снижение продаж, особенно в отношении дорогостоящих товаров и товаров не первой необходимости».

Новые американские заказы на импорт замедлились, а такие компании, как Samsung U. S., седьмой по величине импортер в США, вдвое сократили запланированные складские заказы на июль, по данным Shifl. Второй по величине американский импортер — Target — также объявил о намерении сократить заказы на товары из-за раздувшихся запасов.

Даже после снятия локдауна в Шанхае грузоотправители получили вялый отклик от импортеров, говорит Леви.

«Система распределения в США переполнена товарами. Товарные запасы предприятий в апреле выросли почти на 18% по сравнению с прошлым годом», — сообщает независимый экономист Марк Левинсон.

Причина избыточных запасов состоит в том, что потребители перестали широко тратить деньги. Инфляция снижает покупательскую способность, и спрос на потребительские товары идет на убыль.

По словам Левинсона, эта тенденция заметна в Европе, Северной Америке и некоторых регионах Азии.

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