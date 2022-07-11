Парун, Афганистан, 11 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В афганской провинции Нуристан по меньшей мере девять человек погибли и ещё девять получили ранения в результате наводнения в этой провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Последствия наводнения в Афганистане

Собеседники издания уточнили, что наводнение накрыло уезд Вама и, в дополнение к человеческим жертвам, нанесло материальный ущерб.

Согласно источникам, в результате наводнения также полностью разрушен мост Курдар, соединяющий провинции Кунар и Нуристан.

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Нуристан — одна из горных провинций на востоке Афганистана, в которой недавно прошёл сильный снегопад.