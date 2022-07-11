Майкоп, , 10:55 — REGNUM В Адыгее ливень с ветром 10 июля вызвал аварийные отключения электроэнергии. Без света остались почти 9 тыс. человек в Майкопе и Майкопском районе, сообщили в республиканском комитете по делам ГО и ЧС.

Работы по ликвидации аварий на электросетях Primorsky.ru

Сильный ливень с градом и шквалистым ветром вызвал повреждения на линиях электропередачи и газопроводах. В Майкопском районе и Майкопе отключенными от света оказались пять населенных пунктов, в которых проживают 8,8 тыс. человек, в том числе 2,6 тыс. детей, есть также нарушения электроснабжения в социальных учреждениях. Повреждены крыши в частных домах. Масштабы ущерба устанавливаются.

По словам руководителя комитета по делам ГО и ЧС Рашида Манапова, в настоящее время оперативные службы работают на территориях, пострадавших от стихии. Ведутся работы по устранению последствий непогоды.