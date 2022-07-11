Варшава, , 10:54 — REGNUM Житель Польши, призывавший к убийству президента и премьер-министра страны Анджея Дуды и Матеуша Моравецкого, был задержан правоохранителями. Об этом 11 июля сообщает Польское телевидение.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сотрудники ABW (Агентство внутренней безопасности страны — ред.) задержали в Белхатове (Лодзинское воеводство) Петра У (фамилия задержанного по польским законам не называется — ред.), который призывал к убийству президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и полицейских», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина, указанное лицо опубликовало на своей странице в одной из соцсетей оскорбления в адрес Дуды, также задержанный «своей деятельностью в социальных сетях он призывал к убийству президента и премьер-министра Польши, а также сотрудников полиции».

Кроме того, отмечается, что польская прокуратура уже предъявила задержанному обвинения в «публичном одобрении убийства», «призывам к убийству президента, действующего председателя совета министров и сотрудников полиции», а также «оскорблении президента Польши», однако он не признаёт своей вины, утверждая, что никого не оскорблял и просто высказывал свои взгляды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Польши Лех Валенса призывал уменьшить численность населения России до 50 млн человек.