Сочи, Краснодарский край, , 10:53 — REGNUM Ливни и шторм на море ожидается на территории Сочи 11 июля, сообщил в соцсетях глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.

Ливень

«Мы ожидаем ливни. Прошу жителей и гостей курорта очень ответственно отнестись к непогоде. Не планировать отдых вблизи рек и ручьев. Мы также фиксируем шторм на море до четырёх баллов, все пляжи закрыты для купания, продолжается оповещение», — сообщил Копайгородский.

Он уточнил, что утром 11 июля в двух районах города действовала система звукового оповещения.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни прошли в Краснодарском крае 10–11 июля. Подтопленными оказались десятки придомовых территорий. Обошлось без жертв и пострадавших.

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