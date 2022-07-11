Сочи, Краснодарский край, 11 июля 2022, 10:53 — REGNUM Ливни и шторм на море ожидается на территории Сочи 11 июля, сообщил в соцсетях глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.
Он уточнил, что утром 11 июля в двух районах города действовала система звукового оповещения.
Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни прошли в Краснодарском крае 10–11 июля. Подтопленными оказались десятки придомовых территорий. Обошлось без жертв и пострадавших.
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