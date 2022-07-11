Элиста, 11 июля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Калмыкии синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. Об этом сегодня, 11 июля, в региональном управлении МЧС России.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

По данным Калмыцкого гидрометцентра, до конца суток 11 июля местами в степной республике пройдут сильные дожди, ливень в сочетании с грозой и градом. Скорость ветра будет достигать 25 метров в секунду.

Разгул стихии может спровоцировать порывы линий электропередачи, повредить кровлю зданий, повалить деревья. Не исключено подтопление низменных участков местности.