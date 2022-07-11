Верхоянский район, Якутия, 11 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Верхоянском районе Якутии идёт укрепление трёх гидрозащитных сооружений. Дамбы укрепляют возле города Верхоянск, посёлка Батагай и села Бетенкес, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в оперативном штабе региона.

Мэрия Иркутска Паводок в Иркутске

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В посёлке Батагай дамбу поднимают на высоту одного метра, протяжённость этого участка составляет один километр. Уложить намерены 5 тыс. кубометров песка. В работах задействованы три погрузчика, шесть автомобилей и бульдозер.

Силами спасателей и сотрудников МЧС идёт также укрепление дамбы в селе Бетенкес. В городе Верхоянске работы по усилению гидрозащитного сооружения запланированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии из-за сильных дождей топит сёла. Покидают свои дома жители Суордаха и Томтора в Верхоянском районе республики, вода заходит также в населённые пункты Бетенкес и Токума. Подтоплены дома в селе Себян-Кюель в Кобяйском районе.