Санкт-Петербург, 11 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Новинки западного кинематографа текущего года вернулись на экраны кинотеатров Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствует сайты киносетей. При этом уточняется, что показ осуществляют сторонние организации, арендующие залы кинотеатров. Это может говорить о начале «параллельного импорта» в сфере киноиндустрии, сильно пострадавшей от запрета на официальный пока западных киноновинок.

Василий Иванов ИА REGNUM В зале

Зрители могут сходить на сеансы разных жанров. Для любителей драмы есть картина «Первая любовь», для фанатов фильмов ужасов — «Молох». Фильмы доступны в сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». Отметим, что в прокат пустили и такие картины, как «Драйв» в Райаном Гослингом (2011 год), «Главная роль» с Антонио Бандеросом (2021 год) и недавно вышедший «Анчартед: на картах не значится» с Томом Холландом.

При этом в «Великан парке» выбор свежих фильмов шире. Там можно посмотреть «Соник 2 в кино», «Доктop Стрэндж: Мультивселенная безумия», а также «Бэтмен», который стал недоступен накануне своей премьеры. Из нового также «Морбиус» с Джаредом Лето в главное роли. Купить билеты можно и на «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом.

Напомним, что из-за отсутствия в прокате голливудский картин дирекции кинотеатров решили вернуть в прокат отечественные фильмы. Так, на широком экране транслировали фильмы «Брат» и «Брат 2».