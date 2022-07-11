Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Суд в Санкт-Петербурге отправил на два месяца в СИЗО бывшего главу Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области Александра Горшенева, обвиняемого в коррупции, сообщили 11 июля в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Александр Горшенев в суде пресс-служба СУ СК по Ленобласти

По версии следствия, Горшенев, являясь с 13 августа 2019 по 5 марта 2022 года генеральным директором некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства ЛО», а также другие неустановленные лица совершили растрату вверенных денежных средств организации, поступивших в рамках субсидий на завершение строительства объектов незавершенного строительства на сумму 56,35 млн рублей.

Кроме того, следователи считают, что обвиняемый и его подельники совершили коммерческий подкуп за незаконные действия в интересах ООО «ИЦ Стройэксперт» за выполнение обследований и изысканий по ЖК «Город детства» на сумму 487 815 рублей, за выполнение обследований и изысканий, разработку проектно-сметной документации по ЖК «Шотладия» на сумму 5 600 00 рублей, а также по ЖК «Яркий» на сумму 5 119 000 рублей. Отметим, что Александр Горшенев свою вину не признал.

«Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Горшеневу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 5 сентября», — уточнили в ОПС.

Напомним, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). За это преступление может быть назначено до десяти лет лишения свободы с крупным штрафом.

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