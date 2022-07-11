Хабаровск, , 10:49 — REGNUM В Дальневосточном государственном медицинском университете Хабаровска выпускники получили дипломы, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

В этом году университет выпустил 88 педиатров (четыре красных диплома), 142 терапевта (19 красных дипломов), 68 стоматологов (два красных диплома), 41 медицинского биохимика (два красных диплома), 32 провизора (два красных диплома).

Кроме того, Хабаровский медицинский колледж выпустил 90 специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, квоты целевого набора на подготовку врачей увеличены в 2022 году в Волгоградском государственном медицинском университете.