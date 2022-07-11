Сеул, , 10:52 — REGNUM С января по май 2022 года южнокорейские производители экспортировали экологически чистые автомобили на общую сумму $20,45 млрд, что составляет 30,3% от общего объёма экспорта автомобилей из Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейская ассоциация международной торговли.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, показатель впервые превысил 30%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля экологически чистых автомобилей в общем экспорта страны вырос на 8,7%.

Эксперты отмечают, что рост показателя обусловлен оживлением глобального спроса, поскольку всё больше стран стремятся достичь углеродной нейтральности для борьбы с глобальным потеплением и изменением климата.

Аналитики отмечают, что показатель резко вырос после того, как крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor и дочерняя компания Kia начали производить в США полностью электрические автомобили IONIQ 5 и EV6.