Сеул, 11 июля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. С января по май 2022 года южнокорейские производители экспортировали экологически чистые автомобили на общую сумму $20,45 млрд, что составляет 30,3% от общего объёма экспорта автомобилей из Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейская ассоциация международной торговли.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Согласно опубликованным данным, показатель впервые превысил 30%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля экологически чистых автомобилей в общем экспорта страны вырос на 8,7%.

Эксперты отмечают, что рост показателя обусловлен оживлением глобального спроса, поскольку всё больше стран стремятся достичь углеродной нейтральности для борьбы с глобальным потеплением и изменением климата.

Аналитики отмечают, что показатель резко вырос после того, как крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor и дочерняя компания Kia начали производить в США полностью электрические автомобили IONIQ 5 и EV6.