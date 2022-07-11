Ярославль, 11 июля 2022, 10:58 — REGNUM В Ярославле власти продолжат убирать с улиц электросамокаты. Все нынешние парковки объявлены незаконными. Об этом мэрия Ярославля написала в письме депутатам муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Правда, пока что владельцы электросамокатов понесли небольшие потери после угроз властей. МБУ «Горзеленхозстрой» изъял и переместил на ответственное хранение лишь 35 самовольно размещенных самокатов.
За их возврат собственникам придётся заплатить. 1311 рублей 11 коппеек стоит перевозка одного самоката, плюс к этому за каждый час хранения начисляется 11 рублей 89 копеек. В мэрии подчеркнули, что изъятия электросамокатов с незаконных парковок будет продолжено по всему городу.
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