Ярославль, 11 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Ярославле власти продолжат убирать с улиц электросамокаты. Все нынешние парковки объявлены незаконными. Об этом мэрия Ярославля написала в письме депутатам муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ОНФ Ярославская область Самокаты в Ярославле

«В настоящее время все электросамокаты на общегородских территориях размещены незаконно. Операторы, все без исключения, работают с нарушениями действующих нормативно-правовых актов. В целях пресечения незаконного размещения средств индивидуальной мобильности на общегородских территориях 1 и 6 июля 2022 года проведены мероприятия по перемещению (демонтажу) самовольно размещенных СИМ на Волжской набережной (нижний ярус Стрелки)», — пояснили городские власти.

Правда, пока что владельцы электросамокатов понесли небольшие потери после угроз властей. МБУ «Горзеленхозстрой» изъял и переместил на ответственное хранение лишь 35 самовольно размещенных самокатов.

За их возврат собственникам придётся заплатить. 1311 рублей 11 коппеек стоит перевозка одного самоката, плюс к этому за каждый час хранения начисляется 11 рублей 89 копеек. В мэрии подчеркнули, что изъятия электросамокатов с незаконных парковок будет продолжено по всему городу.