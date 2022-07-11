София, 11 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В результате совместной спецоперации Главного управления по борьбе с организованной преступностью и управления жандармерии Болгарии в столице страны Софии по подозрению в незаконной торговле донорской кровью задержаны 10 человек. Об этом 11 июля сообщает БТВ.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По предварительным данным, указанные лица могут являться участниками группировки, которая в течение последних нескольких лет обманным путем проводила забор крови у малоимущих граждан в обмен на продукты питания, а затем втридорога продавала плазму в болгарские и зарубежные лечебные заведения.

Как утверждают правоохранители, среди задержанных граждан есть высококвалифицированные медики.

Ведется следствие. В качестве свидетелей по данному делу привлечено более 500 человек.