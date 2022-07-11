Лос-Анджелес, США, 11 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Американская актриса Кейт Мара сообщила о своей второй беременности. Она написала пост по этому поводу в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из х/ф «Фантастическая четвёрка». Реж. Джош Транк. 2015 год. США Кейт Мара

Актриса опубликовала фотографию, на которой она гуляет с мужем, британским актёром Джейми Беллом. «На этой фотографии нас трое», — подписала снимок Мара.

ИА REGNUM напоминает, что Кейт Мара и Джейми Белл познакомились на съёмках картины «Фантастическая четвёрка» — они поженились в 2017 году. У пары есть дочь, которая родилась спустя два года после их свадьбы.