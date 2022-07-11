Каменск-Уральский, Свердловская область, , 11:02 — REGNUM Двое свердловчан предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте оружия. Мужчинам удалось сбыть пистолет-пулемёт, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пистолет-пулемёт Pibwl

Преступный умысел на незаконный сбыт огнестрельного оружия у одного из свердловчан возник в период с января 2021 года по январь 2022 года. Для реализации задуманного он привлёк знакомого к своей деятельности.

Мужчинам удалось сбыть пистолет-пулемёт 1952 года выпуска и 40 патронов. Уральцев задержали во время попытки сбыта очередного огнестрельного оружия. Мужчины планировали реализовать ещё один пистолет-пулемёт за 200 тысяч рублей.

Оружие изъяли из оборота. Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского.