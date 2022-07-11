Донецк, , 10:44 — REGNUM Электроснабжение в порту Мариуполя полностью восстановлено, идет подготовка к запуску его как хаба, заявил 11 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в телеканала «Россия 24».

По его словам, с учетом степени разрушений в городе полностью восстановить Мариуполь «до сентября, увы, не получится».

«Но, тем не менее, работа, которая сейчас уже проведена, достаточно серьезная. Если брать мариупольский порт, то там восстановлено полностью электроснабжение. Сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда мариупольский порт может быть полноценным хабом для импорта продуктов… Но нам важен и экспорт, основу которого будет составлять металлургия, уголь и, безусловно, зерно», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе 13 июля будет введён в эксплуатацию завод по производству газоблоков, которые необходимы для строительства современных жилых домов.

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