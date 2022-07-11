Донецк, 11 июля 2022, 10:44 — REGNUM Электроснабжение в порту Мариуполя полностью восстановлено, идет подготовка к запуску его как хаба, заявил 11 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в телеканала «Россия 24».
По его словам, с учетом степени разрушений в городе полностью восстановить Мариуполь «до сентября, увы, не получится».
Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе 13 июля будет введён в эксплуатацию завод по производству газоблоков, которые необходимы для строительства современных жилых домов.
Читайте также: В Мариуполе 13 июля начнёт работать завод по производству газоблоков