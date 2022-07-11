Жуковка, Брянская область, 11 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. По подозрению в гибели случайного прохожего задержан 61-летний житель города Жуковка Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе СУ СК по региону.

https://bryansk.sledcom.ru/ Разрушенный гараж

По версии следствия, поздно вечером 3 июля подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения разбирал разрушенный гараж своего отца на территории домовладения по улице Пушкина. Мимо по улице проходил мужчина, между ними вспыхнула ссора и подозреваемый избил прохожего, в том числе палкой. Потерпевший получил смертельные травмы.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому предъявлено обвинение, по ходатайству следствия он заключён под стражу.