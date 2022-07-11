Улаганский район, Алтай, , 10:43 — REGNUM В Республике Алтай прокуратура через суд потребовала вернуть государству земли, находящиеся в акватории Телецкого озера. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения были выявлены в рамках проверки исполнения водного законодательства.

Дракон у Телецкого озера. Работа Александра Тырышкина. Телецкое озеро © Фотоконкурс «Русская цивилизация»

Ранее власти Улаганского района отдали гражданину в аренду участок площадью 37 тыс. кв. метров. В ходе проверки выяснилось, что почти треть участка или 8 тыс. кв. метров проходит в границах озера, что является нарушением закона.

«В этой связи прокуратурой республики в суд направлено исковое заявление с требованиями о возвращении в собственность государства части земельного участка, налагающийся на акваторию Телецкого озера. Судом иск удовлетворен полностью», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, ранее по иску районной прокуратуры договор аренды земельного участка признали недействительным в силу его ничтожности.

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