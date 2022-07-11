Макао, Китай, 11 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Все казино в специальном административном районе Китая Макао (Аомэнь), являющемся мировым центром азартных игр, закрыты из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом 11 июля сообщает The Guardian.

Макао

«Казино и некоторые предприятия закрываются в Макао с понедельника на неделю», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что все больницы, аптеки и магазины с товарами первой необходимости будут открыты и уточняется, что в Макао с середины июня 2022 года было выявлено порядка 1,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 и еще порядка 19 тыс. человек находятся на обязательном карантине.

Также уточняется, что всем жителям специального административного района дано предписание не покидать свои жилища на протяжении пяти дней и за нарушение распоряжения будут наказывать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что на возобновление туризма в Китай в ближайшие несколько лет рассчитывать не стоит.