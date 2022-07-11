Тюмень, 11 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Тюменской области специалисты инженерного-сапёрного полка в ходе тактико-специальных занятий отработали задачи по развертыванию в полевых условиях станции комплексной очистки воды «Гигиена». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа Учения специалистов инженерного-сапёрного полка в Тюменской области

Станция комплексной очистки и опреснения воды СКО-10 «Гигиена» предназначена для опреснения и очистки воды от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактерий, сильнодействующих ядовитых веществ.

Для обустройства пункта полевого водообеспечения сперва была проведена разведка места забора воды, затем обеспечена работа комплекса. Во время учений инженеры собрали и дезинфицировали более 50 тонн воды. Данного объёма достаточно для обеспечения мотострелкового соединения водой, пищей и полевой баней.

Отмечается, что к боевой подготовке было привлечено свыше 100 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области военный комиссариат начал формировать из числа жителей региона несколько подразделений воинов-контрактников. Как пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор, служба в одном строю с земляками имеет много плюсов, «потому что в подразделении воины находят общих знакомых, понимают, что после окончания службы вернутся в одну область, город, село, посёлок».