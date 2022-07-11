Лондон, , 10:40 — REGNUM Сегодня, 11 июля, 27-летний фланговый нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с лондонским «Челси». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Рахим Стерлинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Рахим Стерлинг согласовал с «Челси» пятилетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/27. Сумма трансфера составит 45 миллионов фунтов. Еще 10 миллионов фунтов «Манчестер Сити» получит в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Рахим Стерлинг принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.