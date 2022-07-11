Элиста, 11 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Калмыкии за неделю с 4 по 10 июля в результате восьми дорожных аварий два человека погибли, девять — получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России 11 июля.

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Так, вечером 5 июля в посёлке Кетченеры под колёсами грузового автомобиля погиб несовершеннолетний пешеход. В рамках проверки полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

В этот же день на участке федеральной автодороги Тамбов — Волгоград — Астрахань 22-летний житель Астраханской области, управляя Lada Priora, столкнулся с внезапно вышедшей на проезжую часть лошадью. В результате ДТП ранения получили два пассажира, в том числе несовершеннолетний.

Днём 7 июля на участке трассы Р-22 «Каспий» 53-летний житель Дагестана, управляя Mercedes Benz, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Renault Magnum. В результате ДТП водитель иномарки был госпитализирован, его 56-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.