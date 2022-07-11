Чита, , 10:36 — REGNUM Забайкальские власти подсчитывают убытки от паводков и строят планы по восстановлению пострадавших объектов. По данным пресс-службы правительства региона, всего пострадало 10 мостов и 45 участков автомобильных дорог регионального значения в 10 муниципальных образованиях края. На сегодняшний день выполнены работы по обеспечению проезда на 34 участках дорог.

Паводок 40.mchs.gov.ru

И. о. вице-премьера правительства Вадим Петров отметил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Могочинском, Сретенском и Газимуро-Заводском районах.

«Проезда нет на трех участках автомобильных дорог в Могочинском районе: подъезд к селу Амазар, Ксеньевка — Итака и в Сретенском районе автомобильная дорога в Усть-Карске. Доставка продуктов осуществляется легковым транспортом, либо в пешем порядке, силы и средства для восстановления проездов готовы», — уточнил Вадим Петров.

В ближайшее время на территории восточной и юго-восточной части края снова ожидаются осадки и подъем уровня рек.

Для оценки ущерба от паводка создана рабочая группа Росавтодора, в которую вошли специалисты УПРДОР Забайкалья, Минстроя Забайкальского края, Службы единого заказчика, а также муниципалитетов, где произошел паводок. 12 июля группа направится в пострадавшие районы для оценки ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье обострилась паводковая обстановка, сохраняется угроза подтопления населённых пунктов, пойм, дорог, мостов и приусадебных участков.

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