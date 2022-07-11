Село Илек, Оренбургская область, 11 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Илекском районе Оренбурнской области прокурор организовал проверку по факту гибели двух детей, сообщили 11 июля в пресс-службе областной прокуратуры.

Алексей Максютов Река

«В рамках надзорных мероприятий прокурору района предстоит проанализировать причины и обстоятельства происшествия, оценить качество организации и проведения профилактической работы с населением органами местного самоуправления, учреждениями образования и ответственными контролирующими ведомствами», — сказали в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 июля в реке Урал в Илеке утонули девочки 2007 и 2010 года рождения. В настоящее время организован поиск тел.