* Талибы — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, 11 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Абдулхай Хатиби, бывший пресс-секретарь афганской провинции Гор, был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 10 июля. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Rusvesna.su Арест

Хатиби несколько лет проработал пресс-секретарем провинции Гор при республиканском режиме. В настоящее время он не является членом какой-либо политической организации.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили о его аресте.

Также десять дней назад был арестован Вали Ахмада Сари, бывший пресс-секретарь полицейского управления Нангархара, о судьбе которого до сих пор ничего не известно.