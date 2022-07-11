Калуга, 11 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Житель Калужской области, имея действующее ограничение судебных приставов на выезд за пределы России, пытался на автомобиле пересечь границу с Абхазией. Мужчине удалось попасть на отдых в соседнюю страну только после оплаты 145-тысячной задолженности. Об этом 11 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Артём Залогин.

Пресс-служба управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

В отделении судебных приставов по Кировскому и Куйбышевскому районам Калужской области находилось 15 исполнительных производств в отношении местного жителя. Мужчина был должен выплатить долг по кредиту, задолженности перед двумя физическими лицами, а также 12 штрафов ГИБДД. На начало июля 2022 года у мужчины был остаток долга в размере 116 тысяч рублей. Кроме того, он был обязан выплатить исполнительский сбор за несвоевременное исполнение долга в размере 29 тысяч рублей. В отношении гражданина действовало временное ограничение в праве выезда за пределы России. Однако должник отправился на отдых и пытался пересечь государственную границу с республикой Абхазия на автомобиле.

«В этот же день в отделение судебных приставов приехала его родственница с квитанциями о полной оплате долгов вместе с исполнительским сбором — в общей сложности 145 тысяч рублей. Только после этого ограничение на выезд с гражданина сняли, и он смог беспрепятственно проехать в Абхазию», — отметил Артём Залогин.

Как сообщало ИА REGNUM, более семи миллионов граждан России были ограничены в 2021 году в своих правах выезда за пределы страны в связи с различными невыполненными долговыми обязательствами.