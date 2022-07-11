Томск, 11 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Томске правоохранители задержали заказчика и исполнителей поджога автомобиля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, операция проведения при силовой поддержке бойцов ОСН «Гром».

Jason Bolonski Горящий автомобиль

Ночью 5 июля во дворе дома сгорел автомобиль Subaru Outback 41-летнего местного жителя. Ущерб превысил 600 тыс. рублей. По факту происшествия было возбуждено дело о поджоге. Менее чем через неделю сотрудники полиции установили личности подозреваемых.

«Ранее не судимый 42-летний томич на почве раздела сфер влияний управляющих компаний привлёк ранее судимых 37 и 51-летних местных жителей, заплатив им 45 000 рублей, которые совершили поджог автомобиля», — отметили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос об аресте фигурантов.