Москва, 11 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В офисе коммерческой организации, расположенном в центре столицы России, было найдено тело застреленной из огнестрельного оружия сотрудницы 1971 года рождения. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

Убийство

«По данным следствия, утром 11 июля 2022 года в помещении финансовой коммерческой организации, расположенной по улице Кожевнической в городе Москве, обнаружено тело сотрудницы 1971 года рождения с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Также указывается, что установлено, что убийство произошло вечером 10 июля и уточняется, что по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Кроме того, добавляется, что в данный момент следователи ГСУ СК РФ по городу Москве ведут работы на месте преступления для установления всех обстоятельств произошедшего и задержание причастного к его совершению лица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тарко-Сале (ЯНАО) местного жителя будут судить за смертельное избиение человека.