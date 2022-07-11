Находка, Приморский край, 11 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Полностью отключат водоснабжение в Находке утром 12 июля.

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«Жителям Находки рекомендуют запастись водой: 12 июля весь город вынужденно отключат от водоснабжения. Воду не будут подавать с 7:00 до 24:0. В этот день специалисты МУП «Находка — Водоканал» проведут на водозаборе ремонтные и профилактические работы, которые без отключения воды невозможны. На инженерных сетях и насосных станциях по городу также будут идти специально приуроченные к этому дню мероприятия, требующие остановки водоподачи», — сообщают региональные телеграм-каналы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Невьянске Свердловской области 11 июля 83 многоквартирных дома и восемь социальных объектов остались без холодной воды.