Севастополь, , 10:31 — REGNUM Бывший начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю. Дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры.

Дело Pixabay.com

Следствие полагает, что в сентябре 2020 года обвиняемый, который на тот момент руководил управлением потребительского рынка и лицензирования Севастополя, в интересах одной из коммерческих фирм подписал договор о размещении нестационарного торгового объекта на пляже «Мыс Хрустальный». При этом договор был заключен без проведения торгов, с размещением нестационарных торговых объектов за границами территории пляжа и по заниженной плате, полагают следователи.

Также, согласно материалам дела, обвиняемый заключил ещё один договор с местным индивидуальным предпринимателем на размещение на одной из набережных города Севастополя нестационарных торговых объектов без проведения торгов. Таким образом, был ограничен доступ на рынок оказания услуг для другой организации, был также нарушен порядок предоставления компенсационного места размещения.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.