Чита, , 10:30 — REGNUM В Забайкалье обострилась паводковая обстановка, сохраняется угроза подтопления населённых пунктов, пойм, дорог, мостов и приусадебных участков, сообщает 11 июля телеграм-канал правительства региона со ссылкой на территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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В городе Могоча подтоплено 18 участков и один жилой дом. На реке Амазар наблюдался резкий подъем уровня воды.

«Администрация района привела в готовность и развернула два пункта временного размещения в городе Могоча и посёлке Ксеньевка. На данный момент в одном из них находится четыре человека, которые были отселены из подтопленного дома», — сообщило ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Уровень воды отдельных малых рек повысился на 5-28 сантиметров, на реках Амур, Шилка, Черная — на 60-160. Уровень рек Могоча и Амазар изменился на 217 и 322 сантиметров соответственно. Затоплены поймы рек Аргунь, Чита, Борзя, Нижняя Борзя, Амазар, Борзя, Черный Урюм, Витим, Газимур. На остальных реках края наблюдается спад, наиболее интенсивный на реках Каренга, Витим и Чара.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июля, стало известно, что в результате выпадения обильных осадков на территории Могочинского района Забайкалья подтоплены 22 приусадебных участка и один дом.

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