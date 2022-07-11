Барселона, Испания, 11 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» планирует в текущее летнее трансферное окно продать 32-летнего центрального полузащитника сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича. Об этом 11 июля сообщило издание As.

Цитата из видео «Miralem Pjanić 201718 — INSANE Passes, Assists & Goals» Миралем Пьянич

По информации источника, полузащитник не поедет с «сине-гранатовыми» на предсезонное турне по США.

В прошедшем сезоне Миралем Пьянич, выступая за «Бешикташ» на правах аренды, принял участие в двадцати турах турецкой Суперлиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами.

«Барселона» выкупила Пьянича 1 сентября 2020 года у туринского «Ювентуса» за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего боснийца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 9,5 миллиона евро.