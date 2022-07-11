Сеул, , 10:30 — REGNUM 11 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял решение приостановить проведение ежедневных кратких встреч с журналистами из-за вспышки COVID-19 в президентском пресс-центре. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальные источники.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Утренние встречи у входа в здание администрации главы государства, когда Юн Сок Ёль отвечает на вопросы журналистов по актуальным проблемам, стало традицией. После вспышки COVID-19 в пресс-центре, расположенном в том же здании, что и кабинет президента, было принято решение о введении временного запрета на вход в здание.

Сообщается, что освещение деятельности президента также будет «максимально сведено к минимуму», а брифинги пресс-секретаря главы государства будут проводиться по возможности в письменной форме.

При этом в администрации президента пообещали оперативно предоставлять фото- и видеоматериалы, касающиеся деятельности главы государства и его администрации, а также регулярно отвечать на вопросы журналистов.