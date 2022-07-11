Владивосток, 11 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» (её второй этап) пройдёт 14 июля во Владивостоке. На конференции намерены рассмотреть вопросы по повышению рождаемости, влияние городской среды на качество жизни и создание условий для привлечения молодых специалистов в регион.

Eric Ward Семья

Напомним, в 2022 году конференция проходит на двух площадках — в Якутии и Приморье. 23−24 июня на конференции в Якутске более 700 экспертов и жителей региона изучили опыт поддержки семей и создание условий для комфортной и качественной жизни, а также обсудили новые механизмы финансирования здравоохранения на удалённых территориях, программы по привлечению кадров в медицинскую отрасль.

По итогам мероприятия будет выпущен меморандум с вариантами решения вопросов демографии для всех субъектов Дальнего Востока, который представят президенту России Владимиру Путину на совещании по социально-экономическому развитию ДФО и Арктики в рамках Восточного экономического форума в сентябре этого года.

Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» — уникальная экспертная площадка, на которой в формате дискуссии федеральные и региональные органы власти, представители институтов развития, эксперты, деятели науки и общественности обсуждают актуальные вопросы демографии и вырабатывают решения по улучшению демографии на Дальнем Востоке и Арктике.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин 9 июня на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что население России должно увеличиваться и состоять из здоровых людей и что первой задачей России является демографический вопрос.

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