* талибов — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 11 июля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Правительство, в которых нет специалистов, исчезнет, как тело без души. Об этом во время праздничной молитвы в уезде Гузара афганской провинции Герат заявил муфтий «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

«Судный день — это день, когда вместо инженеров нанимают мулл и ахунов», — сказал муфтий.

Напомним, ахун или ахунд — звание мусульманского учёного высшего разряда, аналог арабского кади.

Читатели издания считают, что этот муфтий, видимо, недоволен порядком управления талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сказал эти слова в связи с отношениями с членами группировки.