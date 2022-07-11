Лондон, , 10:25 — REGNUM Отстранение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона произошло в момент больших опасностей для экономики страны, сообщает 11 июля CNBC. Инфляция в мае 2022 года достигла нового 40-летнего максимума в 9,1%, растущие расходы на продукты питания и энергоносители усугубили кризис стоимости жизни, а многие экономисты полагают, что во второй половине года в Великобритании начнется техническая рецессия.

Британский флаг

Бюро бюджетной ответственности — независимый фискальный орган Великобритании — прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2022/2023 финансовом году упадут на 2,2%, что станет самым большим ежегодным снижением с начала наблюдения.

«Кроме того, неопределенность в вопросе продолжительности и исхода конфликта на Украине, вероятно, негативно повлияет на инвестиции, а также на показатели экспорта через вторичные следствия для перспектив роста ЕС — ключевого торгового партнера Великобритании, — считает старший экономист по Великобритании в S& P Global Ratings Борис Гласс. — Учитывая инфляционное давление, ужесточение монетарной политики Банком Англии и отсутствие определенности в российско-украинском конфликте, мы прогнозируем рост экономики Великобритании на уровне 1% в 2023 году, что является самым низким показателем среди стран «Большой семерки».

Бывший министр финансов Риши Сунак, чья отставка была одной из тех, что привела к уходу Джонсона, за последние шесть месяцев объявил о ряде мер, направленных на борьбу с кризисом, включая введение налога на прибыль нефтегазовых компаний и единовременную выплату 8 миллионам домохозяйств с самым низким уровнем дохода.

Тем не менее экономисты ожидают, что кандидат, который сменит Джонсона на посту главы государства, усилит фискальную поддержку больной экономики.

«Ближайшие перспективы, вероятно, будут зависеть от того, удастся ли Джонсону остаться на своем посту в течение следующих двух месяцев — в этом случае рынки рискуют столкнуться с периодом дополнительной волатильности, — полагает экономист AXA Investment Management по странам «Большой семерки» Модупе Адегбембо. — Однако, когда будет назначен новый премьер-министр, мы прогнозируем повышенную вероятность дополнительных бюджетных расходов и снижения налогов».

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