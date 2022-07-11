Иркутск, 11 июля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. По данным ГУ МЧС РФ по Иркутской области, с начала 2022 года на территории региона зарегистрировано 3826 пожаров, в которых 114 человек погибли и 555 человек спасены.

МЧС Пожар в Иркутской области

Так, за прошедшие выходные дни (9-10 июля) случилось 21 возгорание. Из них девять — по причине неосторожного обращения с огнём, семь — из-за короткого замыкания, один пожар возник в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Также зарегистрировано два случая поджога.

11 июля в 04:54 на телефон 112 поступило сообщение о пожаре в посёлке Куйтун на улице Халтурина. Горела хозяйственная постройка. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта. На момент их прибытия деревянное строение летней кухни площадью 18 квадратных метров было охвачено огнём изнутри. Открытый огонь был потушен в течение пяти минут. В кухне на полу был обнаружен погибший мужчина 1977 года рождения. На месте работают дознаватели МЧС России. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожности при курении.

Сегодня утром в городе Слюдянке произошёл пожар в жилом доме, из которого спаслись 12 человек. О пожаре в деревянном одноэтажном доме на улице Полевой в 05:45 сообщили жильцы. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огнём были охвачены дощатая веранда дома и рядом стоящие хозяйственные постройки, существовала угроза распространения огня на квартиры. Из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек.

В течение 7 минут открытый огонь был ликвидирован. В результате пожара уничтожены хозяйственные постройки на площади 36 квадратных метров, веранда повреждена по всей площади. Общая площадь пожара составила 42 квадратных метра. Жилой дом спасён.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала июля 2022 года в Иркутской области произошло 87 пожаров, погиб один человек, ещё пятеро пострадали. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, удалось добиться снижения всех оперативных показателей.

Читайте также: Десятки жителей Приангарья пострадали при пожарах в Приангарье