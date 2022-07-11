Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 10:24 — REGNUM Нападающий бразильского футбольного клуба «Флуминенсе» Фред объявил о завершении карьеры. Об этом 11 июля он сообщил в соцсетях.

Футбол

38-летний Фред выступал за бразильские клубы «Америка Минейро», «Крузейро», «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе», а также за французский «Лион», в составе которого стал трёхкратным чемпионом Франции и выиграл Кубок страны.

В минувшем сезоне он сыграл в 20 матчах чемпионата Бразилии, в которых забил два гола и отдал два голевых паса.

За сборную Бразилии Фред провёл 39 матчей, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. В 2013 году он стал победителем Кубка конфедераций, а в 2014-м объявил о завершении карьеры в национальной команде.