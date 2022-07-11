Шри-Джаяварденепура-Котте, 11 июля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Министерство обороны Шри-Ланки не отправляла войска для разгона демонстрантов, заявили в ведомстве.

(сс) BriYYZ Шри-Ланка

Информацию минобороны опубликовал новостной портал Adaderana. В заявлении говорится, что вопреки появившимся слухам военное ведомство не направляло войска в район Галле Фейс, где находится палаточный лагерь протестующих, для разгона демонстрантов.

Беспорядки в Шри-Ланке начались на фоне топливного кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран настоятельно призвал своих граждан, проживающих в Шри-Ланке, избегать сцен протеста и поддерживать связь с посольством Ирана в столице страны.