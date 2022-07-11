Бухарест, 11 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Официальный Бухарест начинает реализацию плана по сотрудничеству с Соединёнными Штатами Америки в ядерной сфере. Об этом 11 июля со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По некоторой информации, на данный момент речь идет о соответствующих энергетических проектах.

«Контакты с Вашингтоном в области атомных технологий позволят Румынии обеспечить гарантии своей независимости от импортных энергоносителей», — резюмировал, в частности, Чукэ.

При этом, как отметил глава румынского правительства, в дальнейшем Бухарест планирует провести переговоры с Белым домом о воплощении в жизнь совместных «ядерных оборонных инициатив».