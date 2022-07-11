Сочи, Краснодарский край, 11 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Сочи из-за подъёма уровня воды в реке Восточный Дагомыс подтоплены четыре придомовых территории и три подвальных помещения многоквартирных домов, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю 11 июля.

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«На данный момент уровень воды в реке Восточный Дагомыс спал. Подтопленных территорий нет. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Вода с подтопленной территории уже сошла. Как уточнили в МЧС, опасных отметок реки не достигали.

На территории Сочи на 11 и 12 июля объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди в Краснодарском крае подтопили более 80 придомовых территорий в Славянском районе края, зафиксированы подтопления в Краснодаре, Сочи, Крымском районе. На территории Сочи действует штормовое предупреждение, все пляжи закрыты для отдыхающих.